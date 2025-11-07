Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Programme parentalité Les dangers d’internet Saint-Didier-en-Velay

Programme parentalité Les dangers d’internet Saint-Didier-en-Velay vendredi 7 novembre 2025.

Programme parentalité Les dangers d’internet

Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07

2025-11-07

Programme parentalité Les dangers d’internet quelles conduites pour un usage raisonné des écrans.
Animé par les conseillers numériques de Loire Semène dans le cadre du label Parents parlons numérique.

À partir de 8 ans jusqu’à 15 ans et les parents.
Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 35 13 84  conseillersnumeriques@loire-semene.fr

English :

Parenting program The dangers of the Internet: how to use screens wisely.
Organized by Loire Semène’s digital advisors as part of the Parents parlons numérique program.

Ages 8 to 15 and parents.

German :

Elternprogramm Die Gefahren des Internets: Welche Verhaltensweisen für eine vernünftige Nutzung der Bildschirme.
Moderiert von den digitalen Beratern von Loire Semène im Rahmen des Labels Parents parlons numérique.

Ab 8 Jahren bis 15 Jahren und Eltern.

Italiano :

Programma per genitori I pericoli di Internet: come usare gli schermi in modo sensato.
Organizzato dai consulenti digitali della Loira Semène nell’ambito del programma Parents parlons numérique.

Per i bambini dagli 8 ai 15 anni e i loro genitori.

Espanol :

Programa para padres Los peligros de Internet: cómo hacer un uso razonable de las pantallas.
Organizado por los asesores digitales de Loire Semène en el marco del programa Parents parlons numérique.

Para niños de 8 a 15 años y sus padres.

L’événement Programme parentalité Les dangers d’internet Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Loire Semène