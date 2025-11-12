Programme parentalité Les dangers d’internet Saint-Just-Malmont
Programme parentalité Les dangers d’internet Saint-Just-Malmont mercredi 12 novembre 2025.
Programme parentalité Les dangers d’internet
Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Programme parentalité Les dangers d’internet quelles conduites pour un usage raisonné des écrans.
Animé par les conseillers numériques de Loire Semène dans le cadre du label Parents parlons numérique.
À partir de 8 ans jusqu’à 15 ans et les parents.
Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 35 13 84 conseillersnumeriques@loire-semene.fr
English :
Parenting program The dangers of the Internet: how to use screens wisely.
Organized by Loire Semène’s digital advisors as part of the Parents parlons numérique program.
Ages 8 to 15 and parents.
German :
Elternprogramm Die Gefahren des Internets: Welche Verhaltensweisen für eine vernünftige Nutzung der Bildschirme.
Moderiert von den digitalen Beratern von Loire Semène im Rahmen des Labels Parents parlons numérique.
Ab 8 Jahren bis 15 Jahren und Eltern.
Italiano :
Programma per genitori I pericoli di Internet: come usare gli schermi in modo sensato.
Organizzato dai consulenti digitali della Loira Semène nell’ambito del programma Parents parlons numérique.
Per i bambini dagli 8 ai 15 anni e i loro genitori.
Espanol :
Programa para padres Los peligros de Internet: cómo hacer un uso razonable de las pantallas.
Organizado por los asesores digitales de Loire Semène en el marco del programa Parents parlons numérique.
Para niños de 8 a 15 años y sus padres.
