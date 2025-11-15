Programme parentalité ludothèque et atelier créatif Accueil de loisirs Pont-Salomon

Programme parentalité ludothèque et atelier créatif Accueil de loisirs Pont-Salomon samedi 15 novembre 2025.

Programme parentalité ludothèque et atelier créatif

Accueil de loisirs 204 rue des acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

Programme parentalité sur la thématique ludothèque et atelier créatif.

Pour les 0-18 ans et les parents.

Accueil de loisirs 204 rue des acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36

English :

Parenting program with toy library and creative workshop.

For 0-18 year-olds and parents.

German :

Elternprogramm zum Thema Ludothek und Kreativwerkstatt.

Für 0-18-Jährige und Eltern.

Italiano :

Un programma per genitori con una ludoteca e un laboratorio creativo.

Per bambini da 0 a 18 anni e genitori.

Espanol :

Programa para padres con ludoteca y taller creativo.

Para niños de 0 a 18 años y sus padres.

