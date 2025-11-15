Programme parentalité ludothèque et atelier créatif Accueil de loisirs Pont-Salomon
Programme parentalité ludothèque et atelier créatif
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Programme parentalité sur la thématique ludothèque et atelier créatif.
Pour les 0-18 ans et les parents.
Accueil de loisirs 204 rue des acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36
English :
Parenting program with toy library and creative workshop.
For 0-18 year-olds and parents.
German :
Elternprogramm zum Thema Ludothek und Kreativwerkstatt.
Für 0-18-Jährige und Eltern.
Italiano :
Un programma per genitori con una ludoteca e un laboratorio creativo.
Per bambini da 0 a 18 anni e genitori.
Espanol :
Programa para padres con ludoteca y taller creativo.
Para niños de 0 a 18 años y sus padres.
