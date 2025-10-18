Programme parentalité Ludothèque et atelier livres Saint-Didier-en-Velay
Programme parentalité Ludothèque et atelier livres Saint-Didier-en-Velay samedi 18 octobre 2025.
Programme parentalité Ludothèque et atelier livres
médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Ludothèque et atelier livres proposé par la Communauté de communes Loire Semène et l’Espace de Vie Sociale Le Part’Âge.
médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36
English :
Toy library and book workshop organized by the Communauté de communes Loire Semène and the Espace de Vie Sociale Le Part’Âge.
German :
Ludothek und Buchwerkstatt, angeboten von der Communauté de communes Loire Semène und dem Espace de Vie Sociale Le Part’Âge.
Italiano :
Ludoteca e laboratorio del libro organizzati dalla Comunità dei Comuni della Loira Semène e dal Centro di vita sociale Part’Âge.
Espanol :
Ludoteca y taller de lectura organizados por la Mancomunidad de Municipios Loire Semène y el Centro de Vida Social Part’Âge.
