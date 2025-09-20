Programme parentalité -Ludothèque Saint-Just-Malmont
Programme parentalité -Ludothèque Saint-Just-Malmont samedi 20 septembre 2025.
Programme parentalité -Ludothèque
Espace de Vie Social Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Ludothèque jeux et découvre ton patrimoine
.
Espace de Vie Social Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36
English :
Games library and discover your heritage
German :
Ludothek Spiele und entdecke dein Erbe
Italiano :
Ludoteca e scoperta del proprio patrimonio
Espanol :
Ludoteca y descubre tu patrimonio
L’événement Programme parentalité -Ludothèque Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Loire Semène