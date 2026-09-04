Programme parentalité – Papa et maman sont de sortie ! Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont

vendredi 16 octobre 2026 · Espace de vie sociale Le Part'Âge · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Programme parentalité – Papa et maman sont de sortie !

Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Une soirée « spéciale parents » sans enfants afin de prendre du temps pour soi.

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Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr

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English :

A « special parents’ night » without the kids, so you can take some time for yourself.

L’événement Programme parentalité – Papa et maman sont de sortie ! Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Semène