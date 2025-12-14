Programme Poney Éveil de Noël Montpensier Broût-Vernet
Programme Poney Éveil de Noël Montpensier Broût-Vernet lundi 22 décembre 2025.
Programme Poney Éveil de Noël
Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-22
Offrez à votre enfant un moment magique avant Noël ! Jeux, découverte du poney et ambiance festive pour les petits dès 2 ans et demi. Une expérience douce et joyeuse à partager en famille !
Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 44 73 22 mel.datsit@gmail.com
English :
Give your child a magical moment before Christmas! Games, pony discovery and a festive atmosphere for little ones aged 2 and a half. A gentle, joyful experience to share with the whole family!
