Programme préparation trail (et pas que des Forts) La Grange de Beorn Besançon

La Grange de Beorn propose un programme complet de préparation au trail, articulé autour de trois week-ends intensifs les 7 et 8 mars, 28 et 29 mars, ainsi que les 25 et 26 avril. Ce cursus est conçu pour accompagner les coureurs dans leur progression, que l’objectif soit de participer au Trail des Forts ou de perfectionner leur pratique en milieu naturel. Chaque session se divise en deux temps complémentaires le samedi est consacré à un workshop technique pour aborder les fondamentaux (renforcement, gestion de l’effort, matériel), tandis que le dimanche est dédié à une sortie longue encadrée. Ce format permet d’allier théorie et mise en pratique sur les sentiers, tout en bénéficiant de l’expertise de coachs spécialisés. L’inscription s’effectue en ligne via la plateforme de réservation dédiée. .

La Grange de Beorn 16 Rue des Tamaris Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 43 54 48 contactcharly@lagrangedebeorn.fr

