Programme Prévention des Chutes Maison Sport Santé de Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 10:00 – 11:30

Gratuit : non 12€ Le tarif est de 12€, inscirption obligatoire par téléphone 0788862779.Réunion d’information le lundi 16 mars de 10h30 à 11h30. Senior

Ce programme est constitué de 10 ateliers d’1h30, tous les mardis matins de 10h à 11h30, entre le 31 mars et le 2 juin.Les ateliers sont encadrés par une enseignante en activité physique adaptée, experte dans l’accompagnement des personnes seniors ou des personnes présentant des pathologies chroniques.Deux bilans de condition physique sont proposés : l’un au début du programme et l’autre à la fin, pour mesurer vos évolutions.Chaque atelier se compose de 45 minutes d’échanges autour d’une thématique utile pour conserver votre autonomie à domicile (aménagement du logement, se relever du sol, prise de médicaments, etc.), suivies de 45 minutes de pratique d’activité physique adaptée aux seniors, visant à maintenir ou améliorer la masse musculaire et l’endurance, essentielles pour une bonne qualité de vie.

Maison Sport Santé de Bellevue Nantes 44100

0788862779



Afficher la carte du lieu Maison Sport Santé de Bellevue et trouvez le meilleur itinéraire

