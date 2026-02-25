Programme Samedi Nature & Culture en fête Rue Guy de Rochefort Herbignac

Programme Samedi Nature & Culture en fête

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

2026-04-11

Le Château de Ranrouët ouvre sa saison 2026 avec un grand week‑end festif, gratuit et ouvert à tous les 11 et 12 avril. Entre patrimoine, nature et biodiversité, découvrez un programme riche pensé pour toute la famille. Animations, ateliers, exposition, visite nocturne et rencontres artistiques vous invitent à explorer autrement ce site médiéval entouré de verdure. Chaque jour offre une immersion différente il ne vous reste qu’à choisir votre moment… ou venir tout le week-end !

Découvrez sur cette page le programme du samedi classé par type d’animations et par horaires. Toutes les activités sont sans réservation, sauf les ateliers de modelage et la visite nocturne.

SPECTACLES

La forêt, Conte participatif / Cie De Pierre et d’Ecorce / 14h30 &16h 45 mn tout public

Une histoire dont le public est le héros.



Petite graine, Conte / Cie Les Doux Sauvages / 15h30 &16h30 25 mn >6 mois-5ans

Dans mon jardin il y a un secret…Une histoire pour les petits, qui parle aussi aux grands.



La conférence perchée, Cie Bruit Vert / 18h 1h suivie d’un échange avec le public tout public

Entre performance artistique et expérience scientifique, Ronan Moinet artiste-ingénieur, passe 7 jours à 25 mètres du sol dans un chêne ! Le spectacle est le carnet de bord de son aventure…



ANIMATIONS

Découverte sensorielle de 16h30 à 17h30 tout public

Aiguisez vos cinq sens pour une visite pas comme les autres.

Quizz vert 15h tout public

À vous de jouer ! Partez à la découverte des fleurs et des oiseaux tout autour du château… et apprenez une foule de choses à leur sujet !

Maquillage végétal, Julie’s Beauty / 14h à 17h30 gratuit

Fleur ou insecte ? Choisissez votre maquillage.



RENCONTRE

Denis Clavreul, illustrateur naturaliste 15h30 & 16h30 45mn tout public places limitées

Passez un moment privilégié avec un aquarelliste naturaliste. Denis Clavreul partage sa passion, son riche parcours et ses petits secrets.

ATELIERS

Bouquet messager, Créez votre carte florale Les P’tites herbes de Landieul / 14h, 15h, 16h séance de 20 mn tout public gratuit

C’est que pour les oiseaux ! Fabrication d’une mangeoire en argile / Atelier de poterie Miss Terre 14h, 16h durée 1h30 > 8 ans 7 € / sur inscription (jauge 12 personnes)



VISITE NOCTURNE

La vie, la nuit / les animaux dans le château à la tombée de la nuit / Didier Montfort, naturaliste et Fanny Bena, médiatrice. / 20h30 à 22h 1h30 sur inscription gratuit

Cette année la journée se poursuit avec une visite inédite à la tombée de la nuit.

Après le départ des visiteurs, la vie reprend ses droits au château. Chut… Ouvrez grand vos oreilles et partez à l’écoute des mammifères nocturnes, chauve-souris ou rapaces… Pour satisfaire pleinement votre curiosité, la déambulation est suivie d’une projection et d’un échange en salle.

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

English :

