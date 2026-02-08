Programme Seniors 2026 Roubaix

Programme Seniors 2026

9 rue de l'Hospice Roubaix Nord

Début : 2026-03-10 14:30:00

fin : 2026-03-10 16:30:00

2026-03-10

Du thé dansant aux années 1960, en passant par le disco et le music hall, il y en a pour tous les goûts dans la programmation seniors concoctée par le service Animation de la Ville de Roubaix.

* [So Chic](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/so-chic), le 10 mars

* [Benoît Juillet Trio](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/benoit-juillet-trio) (thé dansant), le 9 avril

* [Paris by Night](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/paris-by-night-7523457), le 26 mai

* [Disco](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/disco-2642023), le 22 septembre

* [Caliente](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/caliente) (repas dansant), le 10 octobre

* [Les Stars du Cabaret](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-stars-du-cabaret), le 1er décembre

9 rue de l'Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

From tea dances to the 1960s, from disco to music hall, there’s something for everyone in the seniors’ program put together by the Roubaix entertainment department.

* [So Chic](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/so-chic), March 10

* [Benoît Juillet Trio](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/benoit-juillet-trio) (tea dance), April 9

* [Paris by Night](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/paris-by-night-7523457), May 26

* [Disco](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/disco-2642023), September 22

* [Caliente](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/caliente) (dinner dance), October 10

* [Les Stars du Cabaret](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-stars-du-cabaret), December 1

