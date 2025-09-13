Programme septembre/octobre 2025 Association Dicila Égry

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13 2025-09-27 2025-09-28 2025-10-11

Plongez dans la rentrée avec la programmation inspirante de Dicila en septembre et octobre 2025 rencontres, découvertes et moments conviviaux qui donnent envie de partager, apprendre et s’émerveiller ensemble !

Égry 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 81 25 80

English :

Dive into the back-to-school season with Dicila?s inspiring program for September and October 2025: encounters, discoveries and convivial moments to share, learn and marvel together!

German :

Tauchen Sie mit dem inspirierenden Programm von Dicila im September und Oktober 2025 in den Herbst ein: Begegnungen, Entdeckungen und gesellige Momente, die Lust darauf machen, gemeinsam zu teilen, zu lernen und zu staunen!

Italiano :

Immergetevi nella stagione del back-to-school con il programma stimolante di Dicila per settembre e ottobre 2025: incontri, scoperte e momenti conviviali per condividere, imparare e meravigliarsi insieme!

Espanol :

Sumérjase en la vuelta al cole con el inspirador programa de Dicila para septiembre y octubre de 2025: ¡encuentros, descubrimientos y momentos de convivencia para compartir, aprender y maravillarse juntos!

