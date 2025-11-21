Programme spéciale Ados dans les bibliothèques : Et si on changeait le monde ?

L’occasion de mettre à l’honneur les pratiques culturelles des jeunes : lecture, écriture, dessin, musique, danse, cinéma, séries, jeu vidéo, réseaux sociaux, etc. Mais aussi de créer des ponts entre ces pratiques autour d’une thématique commune, « Changer le monde », afin d’imaginer ensemble un monde meilleur.

En novembre, les bibliothèques mettent les adolescents à l’honneur avec une programmation pensée avec et pour eux autour de la thématique « Changer le monde ».

Du vendredi 21 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :

gratuit Public jeunes.

