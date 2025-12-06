Programme Téléthon 2025 à Pontenx

Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Téléthon 2025 à Pontenx-les-Forges rassemble habitants, associations et communes voisines pour une journée solidaire et accessible à tous.

Au programme marches solidaires dès l’aube, dont une opération “ramassage des déchets” et une grande marche reliant Pontenx et Saint-Paul.

Un moment fort réunira le public avec une chorégraphie inclusive Assis ou debout .

Toute la matinée, des ventes gourmandes permettront de soutenir la collecte, ainsi qu’une tombola organisée avec les partenaires locaux.

Ensemble, nous mettons le mouvement au service de la solidarité.

Infos Sylvie Agesta 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr

Programme complet https://www.gympontenx.org/t%C3%A9l%C3%A9thon .

Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr

L’événement Programme Téléthon 2025 à Pontenx Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Mimizan