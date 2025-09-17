Programme Université Populaire 2025-2026 Bourges

Programme Université Populaire 2025-2026

28 Rue Gambon Bourges Cher

Début : 2025-09-17

fin : 2026-07-04

2025-09-17

Venez partager le plaisir d’apprendre et de découvrir ! L’Université Populaire du Berry vous ouvre ses portes pour une nouvelle saison riche en savoirs, en échanges et en rencontres.

Découvrez le programme 2025-2026 de l’Université Populaire du Berry conférences, ateliers, sorties culturelles et moments conviviaux. Ouverte à toutes et à tous, sans condition de diplôme, l’Université Populaire du Berry propose un espace vivant où la curiosité, la réflexion et le dialogue sont au cœur de chaque rendez-vous. .

English :

Come and share the pleasure of learning and discovering! The Université Populaire du Berry opens its doors to you for a new season rich in knowledge, exchange and encounters.

German :

Teilen Sie die Freude am Lernen und Entdecken! Die Université Populaire du Berry öffnet ihre Türen für eine neue Saison voller Wissen, Austausch und Begegnungen.

Italiano :

Venite a condividere il piacere di imparare e scoprire! L’Université Populaire du Berry vi apre le porte per una nuova stagione ricca di conoscenze, scambi e incontri.

Espanol :

¡Ven a compartir el placer de aprender y descubrir! La Université Populaire du Berry le abre sus puertas para una nueva temporada rica en conocimientos, intercambios y encuentros.

