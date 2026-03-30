Programme Vac’ados vacances avril 2026 MJC Jacques Prévert Lunéville
Programme Vac’ados vacances avril 2026 MJC Jacques Prévert Lunéville lundi 13 avril 2026.
Programme Vac’ados vacances avril 2026
MJC Jacques Prévert 1 Rue Maurice Cosson Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-13
Vacances d’avril organisées par la MJC, pour les ados à partir de 11 ans.
Renseignements et informations auprès de la MJC.Enfants
.
MJC Jacques Prévert 1 Rue Maurice Cosson Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 09 24 jeunesse@mjcluneville.fr
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English :
April vacations organized by the MJC, for teenagers aged 11 and over.
Information available from the MJC.
L’événement Programme Vac’ados vacances avril 2026 Lunéville a été mis à jour le 2026-03-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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