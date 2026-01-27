Programme Vacances 6–17 ans disponible ! MJC maison de suède Rennes 16 – 27 février Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Les vacances arrivent et on a prévu des activités diverses et variées pour les enfants et ados de 6 à 17 ans : fun, découvertes, sport, créativité et bonne humeur au rendez-vous ! ‍♀️ ⚽

Inscriptions sur rendez-vous :

par téléphone au 02 99 51 61 70

directement sur place

ou auprès des animateurs

⚠️ Places limitées, ne tardez pas !

On vous attend pour des vacances au top ✨

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-27T17:30:00.000+01:00

mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



