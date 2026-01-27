Programme Vacances 6–17 ans disponible ! MJC maison de suède Rennes
Programme Vacances 6–17 ans disponible ! MJC maison de suède Rennes 16 – 27 février Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Les vacances arrivent et on a prévu des activités diverses et variées pour les enfants et ados de 6 à 17 ans : fun, découvertes, sport, créativité et bonne humeur au rendez-vous ! ♀️ ⚽
Inscriptions sur rendez-vous :
par téléphone au 02 99 51 61 70
directement sur place
ou auprès des animateurs
⚠️ Places limitées, ne tardez pas !
On vous attend pour des vacances au top ✨
mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine