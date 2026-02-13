Programme Vacances 6–17 ans disponible !, MJC maison de suède, Rennes
Programme Vacances 6–17 ans disponible ! 16 – 27 février MJC maison de suède Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-16T14:00:00+01:00 – 2026-02-16T17:30:00+01:00
Fin : 2026-02-27T14:00:00+01:00 – 2026-02-27T17:30:00+01:00
Inscriptions sur rendez-vous :
par téléphone au 02 99 51 61 70
directement sur place
ou auprès des animateurs
⚠️ Places limitées, ne tardez pas !
On vous attend pour des vacances au top ✨
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Email: mjcmaisondesuede@gmail.com
Téléphone: 0299516170
Les vacances arrivent et on a prévu des activités diverses et variées pour les enfants et ados de 6 à 17 ans : fun, découvertes, sport, créativité et bonne humeur au rendez-vous ! ♀️ ⚽