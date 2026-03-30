Programme vacances Avril Stage artistique enfants La petite académie Pau
Programme vacances Avril Stage artistique enfants La petite académie Pau mardi 7 avril 2026.
Programme vacances Avril Stage artistique enfants
La petite académie 110 bvd alsace lorraine Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-07
Découvrez les stages artistiques de LA PETITE ACADEMIE, où l’art rime avec plaisir !
Peinture, sculpture, théâtre… et même des techniques mixtes pour les ados à chaque vacances, un programme inédit pour s’amuser en créant.
Formule à la carte Demi-journée, journée ou semaine .
La petite académie 110 bvd alsace lorraine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 42 91
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English : Programme vacances Avril Stage artistique enfants
L’événement Programme vacances Avril Stage artistique enfants Pau a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau
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