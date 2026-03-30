Programme vacances Avril Stage artistique enfants La petite académie Pau

Programme vacances Avril Stage artistique enfants

La petite académie 110 bvd alsace lorraine Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-07

Découvrez les stages artistiques de LA PETITE ACADEMIE, où l’art rime avec plaisir !

Peinture, sculpture, théâtre… et même des techniques mixtes pour les ados à chaque vacances, un programme inédit pour s’amuser en créant.

Formule à la carte Demi-journée, journée ou semaine .

La petite académie 110 bvd alsace lorraine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 42 91

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English : Programme vacances Avril Stage artistique enfants

L’événement Programme vacances Avril Stage artistique enfants Pau a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau