Programme vacances Avril Stage artistique enfants La petite académie Pau
Programme vacances Avril Stage artistique enfants La petite académie Pau lundi 13 avril 2026.
Programme vacances Avril Stage artistique enfants
La petite académie 110 bvd alsace lorraine Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13
Découvrez les stages artistiques de LA PETITE ACADEMIE, où l’art rime avec plaisir !
Peinture, sculpture, théâtre… et même des techniques mixtes pour les ados à chaque vacances, un programme inédit pour s’amuser en créant.
Formule à la carte Demi-journée, journée ou semaine .
La petite académie 110 bvd alsace lorraine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 42 91
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English : Programme vacances Avril Stage artistique enfants
L’événement Programme vacances Avril Stage artistique enfants Pau a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau
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