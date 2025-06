Programme Vacances d’Été Stockholm 8 à 9 ans MJC Maison de Suède Rennes 21 juillet 2025

Sur inscription, tarifs en fonction du coefficient CAF, pas de carte sortir.

Du 21 au 31 juillet

Un programme estival pour s’amuser et découvrir !

Lieu : Secteur Stockholm, Rennes

Au programme :

Activités variées : Ateliers créatifs, jeux collectifs, défis sportifs

Sortie plage à la journée : Une escapade pour profiter du soleil et des vagues

Horaires :

Ouverture des activités : De 14h à 17h45 (sauf les journées avec sortie plage)

Inscriptions :

À partir du 16 juin

Rendez-vous à la MJC Maison de Suède, 5 rue de Suède, Rennes

‍ ‍ ‍ Pour les enfants de 8 à 9 ans

Un été plein de découvertes et de moments mémorables !

ℹ️ Renseignements et inscriptions :

Téléphone : 02 99 51 61 70

✉️ Email : [mjcmaisondesuede@gmail.com](mailto:mjcmaisondesuede@gmail.com)

MJC Maison de Suède 5 rue de suède, 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine