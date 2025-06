Programme Vacances été Ludothèque 6 à 7 ans MJC Maison de Suède Rennes 21 juillet 2025

Programme Vacances été Ludothèque 6 à 7 ans MJC Maison de Suède Rennes 21 – 31 juillet Ille-et-Vilaine

Enfants de 6 à 7 ans, sur inscription uniquement

Tarifs :

Selon le barème du coefficient CAF

Adhésion annuelle obligatoire : 6 €

Programme été Ludothèque (6 à 7 ans) du 21 au 31 juillet 2025

Au programme :

Ateliers créatifs : Peinture, dessin, et bricolage amusant

Jeux de société : Coopération et stratégie au rendez-vous

Animations ludiques : Chasses au trésor, mini-tournois et défis rigolos

Moments de détente : Histoires, contes et jeux libres

Sorties spéciales journée :

Plage : Découverte et jeux au bord de l’eau

Parc d’attraction : Une journée remplie de sensations et de découvertes

Horaires :

14h à 17h45, sauf pour les sorties à la journée

Pour qui ?

Enfants de 6 à 7 ans, sur inscription uniquement

Tarifs :

Selon le barème du coefficient CAF

Adhésion annuelle obligatoire : 6 €

Inscriptions :

A partir du 16 juin. Directement à la MJC Maison de Suède ou par téléphone au 02 99 51 61 70.

ℹ️ Attention : places limitées !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-21T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-31T18:00:00.000+02:00

1



MJC Maison de Suède 5 rue de suède, 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine