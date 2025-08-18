Programmer un jeu vidéo avec Scratch (2) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Programmer un jeu vidéo avec Scratch (2)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-26 17:00:00

fin : 2026-03-26 19:00:00

2026-03-26

Programmer un jeu vidéo avec Scratch

Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

English :

Programming a video game with Scratch

Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Ein Videospiel mit Scratch programmieren

Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Programmazione di un videogioco con Scratch

Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Programación de un videojuego con Scratch

Precio: gratuito, reservado a los miembros del Fablab (35 €/año)

