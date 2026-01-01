Programmes microfolies Maison des services Vesoul

Programmes microfolies

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Diffusion spéciale dance, extrait d’oeuvre complètes de danse hip-hop, de danse comtemporaine, et de spectacles mixant les deux genres, sur écran et sur tablettes ! .

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 microfolies@vesoul.fr

English : Programmes microfolies

