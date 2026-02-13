Progresser dans votre maîtrise des outils numériques, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Progresser dans votre maîtrise des outils numériques 2 – 6 mars EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-02T14:00:00+01:00 – 2026-03-02T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Présentation

Niveau intermédiaire

Module de 5 séances

Venez améliorer votre maîtrise de l’informatique avec les médiateurs (usages du web, traitement de texte, usage approfondi du tableur, création de visuels sur les logiciels de design…).

Cet atelier est réservé à un public maîtrisant les bases de l’informatique (souris, clavier, traitement de texte, Internet…)

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. martiguesnumérique villeinnovante

