Prohibido Biarritz Jazz Club 4Soul Prohibido Biarritz

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Une soirée Soul, Funk & Blues au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido Jazz Club accueille 4Soul, un groupe de quatre musiciens complices qui mêle avec élégance soul, funk et blues.
Porté par la voix solaire de Malou, le groupe propose un live chaleureux et énergique, où groove, émotion et virtuosité se rencontrent pour créer une ambiance raffinée et généreuse.
Entre grands classiques et interprétations inspirées, 4Soul offre un concert vivant, accessible et profondément musical.
Malou chant
Steph claviers
Gilles guitare
Max batterie
Cocktails et restauration sur place. Parking gratuit. .
+33 5 33 47 47 88
