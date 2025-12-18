Prohibido Biarritz Jazz Club Alain Macaire Jazz Quartet Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Alain Macaire Jazz Quartet

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

2025-12-26

Alain Macaire Jazz Quartet en concert

Le Alain Macaire Jazz Quartet investira la scène du Prohibido pour une soirée placée sous le signe du jazz vivant, généreux et authentique.

Réunissant des musiciens expérimentés et unis par une véritable complicité artistique, le quartet propose un répertoire alliant standards emblématiques et compositions originales. Leur interprétation se distingue par une énergie collective maîtrisée, où l’improvisation s’entrelace avec le sens du groove.

À la croisée du blues, du swing et du bop, le Alain Macaire Jazz Quartet offre une expérience musicale à la fois exigeante et accessible, portée par une présence scénique sincère et chaleureuse.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

