Prohibido Biarritz Jazz Club Alain Macaire Quartet Prohibido Biarritz

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Alain Macaire Quartet

Midnight Groove au Prohibido Jazz Club Biarritz !

Le Alain Macaire Jazz Quartet investit la scène du Prohibido pour une soirée placée sous le signe d’un jazz vivant, généreux et authentique.

Réunis par une vraie complicité artistique, ces musiciens expérimentés vous embarquent dans un répertoire qui mêle grands standards et compositions originales, avec ce petit supplément d’âme qui fait toute la différence une énergie collective maîtrisée, où l’improvisation se glisse naturellement dans le groove.

À la croisée du blues, du swing et du bop, le Alain Macaire Jazz Quartet propose une expérience musicale à la fois exigeante et accessible, portée par une présence scénique sincère, chaleureuse… et terriblement entraînante.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

