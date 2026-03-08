Prohibido Biarritz Jazz Club Beavers Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Beavers
Une soirée Bluegrass au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido Jazz Club vous embarque pour une escapade musicale chaleureuse et dépaysante avec Beavers, un trio de bluegrass au jeu précis et harmonieux qui sent le Kentucky à plein nez.
Mandoline, guitare, contrebasse et harmonies vocales ces trois musiciens venus d’Ariège n’ont besoin de rien de plus pour transporter le public au cœur de l’Amérique roots.
Inspirés par plus d’un siècle de musique populaire américaine, ils mêlent tradition bluegrass et compositions originales, entre chansons d’amour, histoires de rupture et récits de vie.
Cocktails et restauration sur place. Parking gratuit. .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
English : Prohibido Biarritz Jazz Club Beavers
