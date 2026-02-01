Prohibido Biarritz Jazz Club – Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2026-02-06
CombO’céan en concert
Du jazz en grand format avec CombO’céan!
Le vendredi 06 février, le Prohibido Jazz Club Biarritz vous embarque pour un vrai voyage musical avec CombO’céan huit musiciens réunis autour de leur chanteuse, et une énergie franchement communicative.
Des racines du blues aux couleurs plus fusion, en passant par la route du Be-bop, le groupe déroule un parcours riche en surprises, entre pépites originelles et trouvailles originales. Swing, relief, chaleur du live tout est réuni pour une soirée vivante, généreuse, où chaque morceau raconte une histoire et où l’on se laisse porter, naturellement.
Un répertoire varié inspiré des grandes esthétiques du jazz, revisité avec une vraie intention de découverte et de partage… bref, un grand format qui fait du bien, autant à écouter qu’à vivre.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
