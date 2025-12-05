Prohibido Biarritz Jazz Club Biper Swing Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Biper Swing Prohibido Biarritz vendredi 5 décembre 2025.
Prohibido Biarritz Jazz Club Biper Swing
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Biper Swing en concert
Une soirée gypsy jazz à ne pas manquer au Prohibido Jazz Club !
Le Prohibido accueille Biper Swing, un groupe né de la passion pour le Jazz Manouche et le répertoire de Django Reinhardt.
Formé en 2010 par le guitariste Damien Briard, rejoint ne humeur.
Une soirée parfaite pour tous les amateurs de jazz et de swing, dans une atmosphère chaleureuse et festive !
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
English : Prohibido Biarritz Jazz Club Biper Swing
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Biper Swing Biarritz a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Biarritz