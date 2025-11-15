Prohibido Biarritz Jazz Club Christelle Colin Trio Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Christelle Colin Trio samedi 15 novembre 2025.
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
15 novembre 2025
2025-11-15
Le Prohibido a le plaisir d’accueillir le Christelle Colin Trio, un jazz band qui explore les grands standards dans la pure tradition du swing.
Christelle Colin, chanteuse à la voix chaleureuse et expressive, nous plonge dans l’univers du jazz classique avec une sensibilité moderne.
Alexis Therain, guitariste éclectique, a joué avec l’Orchestre National de Jazz (ONJ). Accompagnateur recherché, il a participé à plus d’une trentaine d’albums, en parallèle d’une carrière de compositeur et pédagogue reconnu.
Laurent Aslanian, contrebassiste inspiré par Slam Stewart et Ray Brown, distille une pulse redoutable et un swing irrésistible.
Ensemble, ils proposent une musique à la fois raffinée et pleine d’énergie, rendant hommage aux maîtres du jazz tout en y apportant leur touche personnel.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
