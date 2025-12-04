Prohibido Biarritz Jazz Club Christmas Jazz Night Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Christmas Jazz Night Prohibido Biarritz mercredi 24 décembre 2025.
Prohibido Biarritz Jazz Club Christmas Jazz Night
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Christmas Jazz Night
Une soirée de Noël unique à ne pas manquer !
Vivez un Réveillon de Noël magique au rythme des classiques jazz et gospel, revisités avec élégance et chaleur. Laissez-vous emporter par des voix envoûtantes et des arrangements festifs pour une soirée pleine d’émotion et de convivialité.
Une ambiance intimiste et festive, parfaite pour partager la magie de Noël, seul, en famille ou entre amis.
Réservez dès maintenant votre table pour vivre une expérience de Noël exceptionnelle ! .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
English : Prohibido Biarritz Jazz Club Christmas Jazz Night
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Christmas Jazz Night Biarritz a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Biarritz