Prohibido Biarritz Jazz Club -Iker Piris Organ Trio Prohibido Biarritz

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Iker Piris Organ Trio au Prohibido
Iker Paris prendra possession de la scène du Prohibido pour une soirée entre blues, rock vintage et swing.
Guitariste et chanteur charismatique, il nous entraîne dans un univers empreint d’authenticité, de groove et d’émotion, où chaque note raconte une histoire.
Accompagné de musiciens passionnés, Iker Paris mêle reprises revisitées et compositions originales, dans un set vibrant d’énergie et de complicité.
Son style, à la croisée du blues envoûtant et du rock’n’roll élégant, promet une expérience musicale à la fois intense, sincère et irrésistiblement rythmée.
Nous vous attendons nombreux pour une soirée placée sous le signe du groove, du partage et de la bon
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
