Prohibido Biarritz Jazz Club JDig It Prohibido Biarritz

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-12
2025-12-12
Dig It en concert
Une soirée jazz pleine d’élégance et de groove au Prohibido Jazz Club !
Le Prohibido a le plaisir d’accueillir Dig It, une formation élégante qui explore le répertoire jazz-soul avec chaleur et finesse.
Le groupe réunit cinq musiciens de haut vol
Karine Perez — Chant
Christophe Barennes — Piano
Philippe Trinquard — Saxophone
Jean-Paul Gilles — Contrebasse
Nicolas Degos — Batterie
Le répertoire va puiser dans les grandes œuvres du jazz et de la soul, proposant à la fois des classiques revisités et des interprétations personnelles, dans une ambiance à la fois intimiste et énergique. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs de belle musique, de partage et de complicité sur scène.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
