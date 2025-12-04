Prohibido Biarritz Jazz Club JDig It Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club JDig It

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Dig It en concert

Une soirée jazz pleine d’élégance et de groove au Prohibido Jazz Club !

Le Prohibido a le plaisir d’accueillir Dig It, une formation élégante qui explore le répertoire jazz-soul avec chaleur et finesse.

Le groupe réunit cinq musiciens de haut vol

Karine Perez — Chant

Christophe Barennes — Piano

Philippe Trinquard — Saxophone

Jean-Paul Gilles — Contrebasse

Nicolas Degos — Batterie

Le répertoire va puiser dans les grandes œuvres du jazz et de la soul, proposant à la fois des classiques revisités et des interprétations personnelles, dans une ambiance à la fois intimiste et énergique. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs de belle musique, de partage et de complicité sur scène.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

