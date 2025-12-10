Prohibido Biarritz Jazz Club Jenny L Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Jenny L en concert
Une soirée soul, rock et RnB électrisante avec Jenny L au Prohibido Jazz Club !
Le Prohibido accueille Jenny L, une artiste au charisme captivant qui explore avec intensité les univers soul, rock et RnB.
Sa voix puissante et expressive promet une performance vibrante et pleine d’émotion.
Sur scène
Jenny L — Chant
Leeroy Lof — Guitare
Xavier Lagardere — Clavier
Dany Mortiau — Batterie
Jeff Boursier — Basse
Au programme un répertoire mêlant classiques revisités, morceaux originaux et arrangements personnels, dans une ambiance à la fois intime et énergique. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique vivante, d’émotion brute et de groove irrésistible.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
