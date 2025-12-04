Prohibido Biarritz Jazz Club Juliana Olm Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-12-11
2025-12-11
Juliana Olm en concert
Une soirée musicale entre bossa, jazz et univers latino au Prohibido Jazz Club !
Le Prohibido vous invite à découvrir Juliana Olm en trio, une artiste d’origine argentino-brésilienne dont l’énergie et la polyvalence sur scène font vibrer le public.
Sur scène
Juliana Olm chant et guitare
Nicolas Chelly basse
Herve Labarde batterie
Le trio propose un répertoire riche, mêlant samba, bossa-nova, jazz latino et reprises revisitées, dans la plus belle tradition musicale de l’Amérique du Sud.
Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique vive, chaleureuse et élégante — un voyage sonore qui transcende les frontières.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
