Prohibido Biarritz Jazz Club Juliette Delas Trio Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Juliette Delas Trio Prohibido Biarritz vendredi 10 avril 2026.
Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Juliette Delas Trio
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Jazz poétique et swing en français au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido Jazz Club accueille Juliette Delas Trio, pour une soirée élégante, sensible et profondément musicale.
Vocaliste et autrice-compositrice, Juliette Delas propose un univers singulier où le swing rencontre de superbes textes en français. Sa musique, à la fois imagée et sincère, navigue entre douceur, joie et mélancolie, avec une lumière toujours présente.
Accompagnée des talentueux Levi Harvey au piano et Cyril Drapé à la contrebasse, Juliette et son trio développe une esthétique délicate et poétique, mêlant compositions originales, standards de jazz et touches folk.
Un concert raffiné et chaleureux, qui invite à l’émotion et à l’écoute.
Juliette Delas chant
Levi Harvey piano
Cyril Drapé contre
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Juliette Delas Trio
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Juliette Delas Trio Biarritz a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Biarritz
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