Prohibido Biarritz Jazz Club Juliette Delas Trio Prohibido Biarritz

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Juliette Delas Trio

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Jazz poétique et swing en français au Prohibido Jazz Club Biarritz !

Le Prohibido Jazz Club accueille Juliette Delas Trio, pour une soirée élégante, sensible et profondément musicale.

Vocaliste et autrice-compositrice, Juliette Delas propose un univers singulier où le swing rencontre de superbes textes en français. Sa musique, à la fois imagée et sincère, navigue entre douceur, joie et mélancolie, avec une lumière toujours présente.

Accompagnée des talentueux Levi Harvey au piano et Cyril Drapé à la contrebasse, Juliette et son trio développe une esthétique délicate et poétique, mêlant compositions originales, standards de jazz et touches folk.

Un concert raffiné et chaleureux, qui invite à l’émotion et à l’écoute.

Juliette Delas chant

Levi Harvey piano

Cyril Drapé contre

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Juliette Delas Trio

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Juliette Delas Trio Biarritz a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Biarritz