Prohibido Biarritz Jazz Club Kaa Quartet Prohibido Biarritz

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-12-27
2025-12-27
Kaa Quartet en concert
Un voyage musical entre le Brésil et le jazz
Plongez dans l’univers chaleureux et envoûtant de Kaa, une chanteuse à la voix à la fois puissante, délicate et profondément expressive, qui vous transporte instantanément au cœur de la musique brésilienne.
Artiste accomplie, elle a ouvert le concert de Bob Dylan au Brésil et s’est produite en tournée à travers l’Amérique latine et l’Europe, façonnant une identité musicale riche, vibrante et profondément authentique.
Sur scène
Kaa Volkmann chant
Jean-Marc Saint-Anne guitare
Marc Alibert guitare
Sébastien Richerol percussions
Ensemble, ils revisitent les grands classiques du Brésil, dévoilent quelques compositions originales et glissent avec élégance vers des standards de jazz qui résonnent naturellement avec cette tradition musicale.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
English : Prohibido Biarritz Jazz Club Kaa Quartet
