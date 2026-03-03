Prohibido Biarritz Jazz Club KAA Quartet Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club KAA Quartet

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Voyage musical entre le Brésil et le jazz au Prohibido Jazz Club avec le KAA Quartet.

Portée par la voix puissante, délicate et profondément expressive de Kaa Volkmann — qui a notamment ouvert pour Bob Dylan au Brésil — la soirée nous entraîne au cœur des rythmes et des harmonies brésiliennes. Entre bossa nova, samba et influences jazz, le quartet revisite les grands classiques, propose des compositions originales et glisse avec élégance vers des standards de jazz.

Un concert chaleureux, vivant et lumineux, où le Brésil et le jazz dialoguent avec passion et finesse.

Musiciens

Kaa Volkmann chant

Jean Marc Saint Anne guitare

Marc Alibert guitare

Sébastien Richerol percussions

Cocktails et restauration sur place. Parking gratuit. .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Prohibido Biarritz Jazz Club KAA Quartet

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club KAA Quartet Biarritz a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Biarritz