Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet Prohibido Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet Prohibido Biarritz samedi 11 avril 2026.
Biarritz
Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Lutfi Jakfar Quartet
Une soirée héritage du jazz classique au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Samedi 11 avril, le Prohibido Jazz Club accueille le Lutfi Jakfar Quartet, une formation résolument tournée vers le swing et le be-bop, dans l’esprit des grands combos des années 50 et 60.
Le groupe revisite avec passion les œuvres des grands noms du jazz, de Horace Silver à Thelonious Monk, en passant par Lee Morgan et Cannonball Adderley, avec une approche vivante et inspirée.
Porté par un collectif de musiciens complices, le quartet met à l’honneur l’improvisation, le dialogue entre instruments et l’énergie du live, alternant thèmes emblématiques et soli expressifs.
Omar Akil Little trompette
Samuel Jauny piano
Jean-Paul Gilles contrebasse
Lutfi Jakfar batterie
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet Biarritz a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus Mise à Jour 2.0 Gare du Midi Biarritz 9 avril 2026
- Les jeudis du Musée La Collection Gramont, de Vallière à Bayonne Cinq siècles de portraits historiques Rue Broquedis Biarritz 9 avril 2026
- Résonnances Le Colisée Biarritz 9 avril 2026
- ELENA NAGAPETYAN – GARE DU MIDI Biarritz 10 avril 2026
- THOMAS GT LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz 10 avril 2026