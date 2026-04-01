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Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet Prohibido Biarritz samedi 11 avril 2026.

Lieu : Prohibido

Adresse : 48 Rue Luis Mariano

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-11T19:30:00

Fin : 2026-04-11T

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 15 Tarif de base plein tarif

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Lutfi Jakfar Quartet
Une soirée héritage du jazz classique au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Samedi 11 avril, le Prohibido Jazz Club accueille le Lutfi Jakfar Quartet, une formation résolument tournée vers le swing et le be-bop, dans l’esprit des grands combos des années 50 et 60.
Le groupe revisite avec passion les œuvres des grands noms du jazz, de Horace Silver à Thelonious Monk, en passant par Lee Morgan et Cannonball Adderley, avec une approche vivante et inspirée.
Porté par un collectif de musiciens complices, le quartet met à l’honneur l’improvisation, le dialogue entre instruments et l’énergie du live, alternant thèmes emblématiques et soli expressifs.
Omar Akil Little trompette
Samuel Jauny piano
Jean-Paul Gilles contrebasse
Lutfi Jakfar batterie

Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit   .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88 

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet Biarritz a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Biarritz

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