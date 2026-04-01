Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet Prohibido Biarritz

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Lutfi Jakfar Quartet

Une soirée héritage du jazz classique au Prohibido Jazz Club Biarritz !

Le Samedi 11 avril, le Prohibido Jazz Club accueille le Lutfi Jakfar Quartet, une formation résolument tournée vers le swing et le be-bop, dans l’esprit des grands combos des années 50 et 60.

Le groupe revisite avec passion les œuvres des grands noms du jazz, de Horace Silver à Thelonious Monk, en passant par Lee Morgan et Cannonball Adderley, avec une approche vivante et inspirée.

Porté par un collectif de musiciens complices, le quartet met à l’honneur l’improvisation, le dialogue entre instruments et l’énergie du live, alternant thèmes emblématiques et soli expressifs.

Omar Akil Little trompette

Samuel Jauny piano

Jean-Paul Gilles contrebasse

Lutfi Jakfar batterie

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet Biarritz a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Biarritz