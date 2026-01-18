Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quintet Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Le Prohibido Jazz Club Biarritz accueille le Lutfi Jakfar Quintet
Un hommage vibrant au swing et be-bop, entre standards revisités et improvisations enflammées.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
English : Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quintet
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quintet Biarritz a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Biarritz