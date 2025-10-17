Prohibido Biarritz Jazz Club Marina Pacowski et son Quintet Live Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Le Prohibido accueille la chanteuse et pianiste franco-américaine Marina Pacowski à l’occasion de son anniversaire, accompagnée d’un quintet de haut vol pour une soirée jazz élégante et festive.
Entre swing, scat et émotions brutes une date spéciale à ne pas manquer, dans l’ambiance feutrée du Prohibido.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
