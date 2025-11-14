Prohibido Biarritz Jazz Club Minino Garay Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Minino Garay
Une soirée d’exception au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le vendredi 14 novembre, le Prohibido Jazz Club a l’immense plaisir d’accueillir Minino Garay & son trio. Un projet vibrant, énergique et profondément humain, où le jazz se mêle aux rythmes afro-latins et à la poésie des voix.
Minino Garay batterie voix
Alejandro Di Costanzo piano voix
Matias Miguez basse voix
Ensemble, ces trois musiciens d’exception font résonner une musique libre, sensible et généreuse. Leur univers oscille entre groove, improvisation et émotion, offrant au public un moment d’intensité rare, à la croisée du jazz moderne et des sonorités d’Amérique du Sud.
Un concert vibrant, à la fois puissant et raffiné ; une rencontre entre virtuosité, énergie et émotion.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
