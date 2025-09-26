Prohibido Biarritz Jazz Club Nico Wayne Jam session Live Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Nico Wayne Toussaint & ses musiciens en concert !
Une soirée unique au rythme des musiques afro-américaines blues, funk, jazz et groove explosif dans l’ambiance chaleureuse de notre club.
Avis aux musiciens la scène vous est ouverte pour rejoindre le jam et partager ce moment musical aux côtés des artistes.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
