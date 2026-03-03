Prohibido Biarritz Jazz Club Nico Wayne MiSSSippi Trio Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Nico Wayne MiSSSippi Trio
Une soirée blues enflammée au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Nico Wayne MiSSSippi Trio investit la scène du Prohibido pour un concert intense, vibrant et profondément habité.
Mené par Nico Wayne Toussaint, chanteur, harmoniciste et guitariste reconnu pour son univers puissant et sa maîtrise du blues, du funk et de la soul, le trio propose un live généreux où l’énergie brute rencontre la finesse musicale.
Entre grooves solides, solos enflammés et dialogues spontanés entre les musiciens, la soirée s’annonce électrique et chaleureuse. Une immersion authentique dans un blues moderne, vivant et terriblement communicatif.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
