Prohibido Biarritz Jazz Club Nico Wayne Toussaint, Jam session Prohibido Biarritz

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Nico Wayne Toussaint, Jam session

Une soirée jazz improvisée au Prohibido Jazz Club Biarritz

Venez vivre une jam session exceptionnelle animée par Nico Wayne Toussaint, guitariste et compositeur reconnu pour son univers musical riche et sa maîtrise du jazz, funk et blues.

Cette jam session est ouverte à tous les musiciens et passionnés, dans une ambiance conviviale et dynamique. C’est l’occasion de découvrir des improvisations uniques, où le dialogue musical entre les artistes crée des moments intenses et spontanés.

Que vous soyez spectateur ou musicien, préparez-vous à vibrer au rythme de solos enflammés, de grooves entraînants et de l’énergie communicative de Nico Wayne Toussaint et ses invités.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

