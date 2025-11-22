Prohibido Biarritz Jazz Club Pascale Baldi Prohibido Biarritz
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Le Prohibido a le plaisir d’accueillir Pascale Baldi, chanteuse à la voix profonde et sensible, pour un concert d’une grande élégance.
Entourée de musiciens d’exception
Marc Alibert guitare jazz
Jean-Paul Gilles contrebasse
Daniel Dumoulin batterie
Marie-Laurence Tauziède violoncelle
Pascale Baldi chant
L’univers de Pascale Baldi mêle chanson, jazz et poésie, porté par des arrangements subtils et un jeu instrumental raffiné. Ensemble, ils offrent une musique pleine d’émotions, entre douceur, swing et intimité.
Une soirée idéale pour les amateurs de jazz vocal et de moments suspendus, où chaque note invite à la rêverie.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
