Prohibido Biarritz Jazz Club Pepper Swing Prohibido Biarritz

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Pepper Swing en concert
Une soirée swing et bonne humeur au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido accueille Pepper Swing, un groupe ancré dans la tradition du jazz manouche et du swing, prêt à enflammer la scène.
Sur scène
Laure Soubrié chant
Gaël Nottaris guitare
Julien Tastet guitare
Pierre Larminier contrebasse
Pepper Swing revisite les grands standards du jazz manouche, mêlant virtuosité, swing et authenticité, tout en distillant une bonne dose de bonne humeur. Une soirée idéale pour les amateurs de jazz acoustique, de guitares, de claquements de doigts et d’ambiance festive.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
