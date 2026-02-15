Prohibido Biarritz Jazz Club Pourkoipa Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Pourkoipa

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Une soirée hommage au Pop Rock au Prohibido Jazz Club Biarritz !

Le Prohibido Jazz Club Biarritz vous invite à plonger dans l’univers énergique du Pop Rock avec le trio Pourkoipa.

Depuis les années 70 et 80, les grands noms du Pop Rock (ZZ Top, AC/DC, The Beatles, Queen) ont marqué les esprits avec leurs riffs inoubliables, leur groove et cette énergie brute qui traverse les générations.

Formé en 1999 à Bayonne, le trio Pourkoipa rend hommage à ces géants avec un set live dynamique, authentique et sans artifice, en reprenant les classiques qui ont fait vibrer des salles entières.

Leur approche épurée remet la musique au centre le groove, l’énergie, la passion du rock. Une célébration pleine d’émotions, de riffs et d’humanité, pensée pour tous les amoureux de musique vivante.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

